Amerikaanse scholieren naar school met doorzichtige rugzak: “Maken veiligheidscontroles efficiënter”

Bestorming Capitool: 17 jaar cel voor leider van extreem­recht­se groep Proud Boys

Een van de leiders van de extreemrechtse groep Proud Boys is vandaag veroordeeld tot zeventien jaar cel voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 in Washington. Het gaat om de op één na zwaarste straf in de zaak.