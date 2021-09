Amerikaanse regering wil Texas aanklagen voor zeer strenge abortuswet: “Nu kan elke burger premiejager zijn”

‘Abortus­kli­k­lijn’ van Texaanse an­ti-abortus­groep overspoeld door valse meldingen

4 september De website van een Texaanse anti-abortusgroep waar burgers anoniem tips kunnen achterlaten over mensen die helpen bij of aanzetten tot abortus, werd de afgelopen dagen overspoeld met valse tips, memes en zelfs volledige scripts van animatiefilms. “Het doel is om hun tijd te verspillen", klinkt het in The New York Times.