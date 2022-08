Amerikaanse regering bezorgd over mogelijke energietekorten in Europa

Onze opinie. “Er zijn twee uitwegen uit de energiecri­sis. Een pijnlijke, en een héél pijnlijke”

Pijn is niet leuk. Maar als die onvermijdelijk is, kies je nog steeds beter zelf hoe en waar je die voelt. Zoals je bij een coronaprik mag kiezen of de spuit — en de stijfheid de dag erna — in je rechter- of linkerarm gaat. Zo is het ook met deze energiecrisis, waarschuwen bijna alle experts. Ofwel besparen we zelf heel drastisch, ofwel stijgen de prijzen nog zo astronomisch verder dat we ze gewoon niet meer kunnen betalen. De grote vraag: durven partijen ook die boodschap te brengen op het Overlegcomité?

