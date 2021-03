Amerikaanse politie haalt website van berichtendienst SKY ECC offline

Is de drugsmaf­fia effectief knock-out geslagen? “Kopstukken zullen vanuit de gevangenis hun zaken blijven aansturen”

15 maart “Wie denkt dat het cocaïneprobleem in Antwerpen nu van de baan is, of toch bijna, die vergist zich. De hele handel zal blijven draaien”, zei de Antwerpse advocaat Omar Souidi dit weekend in onze krant. Na operatie Sky: is de drugsmaffia effectief knock-out geslagen? Of kruipen ze recht na enkele seconden om de volgende container ‘wit goud’ met bestemming Antwerpen te vullen? “Het is een straatje zonder einde.”