Amerikaanse klimaatgezant hoopt dat de COP27-conferentie de “energie” zal losmaken om “wereld te redden”

Charles Michel in Qatar om energiecri­sis te bespreken

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, is woensdag in de Qatarese hoofdstad Doha aangekomen. Hij is er op diplomatieke missie met de Europese Unie om verschillende dossiers zoals de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis te bespreken, zo bericht AFP.

14:02