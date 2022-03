Amerikaanse journalist (51) doodgeschoten bij Kiev, collega getuigt: “Ze bleven schieten op ons”

Het dodelijke slachtoffer is volgens de Oekraïense agent Brent Renaud. “Naast de gedode Brent (51) raakten nog twee correspondenten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun gezondheidstoestand is onbekend”, schrijft de politiechef op Facebook.

Volledig scherm Amerikaanse journalist omgekomen in Irpin. © Twitter

De Amerikaanse journalist Juan Arredondo zou getuige zijn geweest van het drama. In een video die circuleert op sociale media (en die u hierboven kan bekijken), vertelt Arredondo vanop een ziekenhuisbed dat hij en nog anderen onderweg waren om vluchtelingen te filmen die uit Kiev wilden weggeraken, toen ze plots werden beschoten.

“Iemand bood ons een lift aan naar de andere brug en bij een checkpoint begonnen ze op ons te schieten. De bestuurder keerde om maar ze bleven schieten op ons. We waren met twee. Mijn vriend is Brent Renaud. Hij is neergeschoten en we hebben hem moeten achterlaten.” Arredondo vertelt in het filmpje nog dat hij niet weet hoe Renaud eraan toe is.

Op Twitter circuleren ook beelden van een gewonde man die wordt afgevoerd onder een brug.

Bij het Facebookbericht van politiebaas Andrej Nebitovis is eveneens een video geplaatst waarop een politieagent met een kogelwerend vest te zien is bij het lichaam van een man die op zijn rug ligt op de plaats van de beschieting.

Op een inmiddels geblokkeerde afbeelding was een perskaart van The New York Times te zien met een foto van Renaud en de categorie ‘videojournalist’.

Een leidinggevende van de krant meldt op Twitter dat The New York Times “diep bedroefd” kennis heeft genomen van het nieuws over de dood van Renaud.

“Brent was een getalenteerde fotograaf en filmmaker, maar hij was niet in opdracht van de krant in Oekraïne. Hoewel hij in het verleden bijdragen leverde aan de Times (voor het laatst in 2015) was hij voor geen enkele redactie van de krant in Oekraïne. Eerdere berichtgeving dat hij voor de Times werkte, was gebaseerd op een perskaart van de krant die jaren geleden werd afgegeven voor een klus”, aldus adjunct-hoofdredacteur Cliff Levy.

Renaud werkte als schrijver, documentaire- en filmmaker en fotojournalist, zo blijkt uit informatie over hem op het internet. Hij werkte met zijn broer voor HBO, NBC, Discovery, PBS, the NYTimes en ViceNews. Samen richtten ze in de Amerikaanse staat Arkansas het Little Rock Filmfestival op, zo staat op hun Twitter-account.

