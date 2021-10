Amerikaanse gezant dringt bij Noord-Korea aan op dialoog: “VS hebben geen vijandige bedoelingen”

Iedereen wil Koreaans leren dankzij Net­flix-hit ‘Squid Game’

6:27 Dankzij de populaire Netflix-serie ‘Squid Game’ is Koreaans de snelst groeiende taal op Duolingo. In totaal zijn er nu zo’n 7,67 miljoen gebruikers die via de taalapp Koreaans willen leren. We doken in de taalcultuur, inclusief Koreaans voor dummies. Seong-gong iya!