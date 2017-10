Amerikaanse ex-president Carter wil zelf naar Noord-Korea om te bemiddelen avh

23u05

Bron: Belga 1 REUTERS De gewezen Amerikaanse president Jimmy Carter is bereid om als gezant van huidig president Donald Trump opnieuw naar Pyongyang te reizen, om de spanningen tussen Noord-Korea en de VS verder te doen afnemen. Dat heeft hij vandaag verklaard in een interview met de krant New York Times.

Carter was in de jaren negentig, in opdracht van toenmalig president Bill Clinton, al eens naar Noord-Korea gegaan om te bemiddelen. Hij bereikte toen een nucleair akkoord met Kim Il-Sung, de grootvader van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un.



Op de vraag of hij bereid is om opnieuw in Noord-Korea te gaan bemiddelen, antwoordt de 93-jarige Carter vandaag meteen "ja, ik zou gaan". Carter zegt dat hij zelf al contact heeft opgenomen met Herbert McMaster, de veiligheidsadviseur van Trump, maar nog geen positief antwoord heeft gekregen.



De 39ste president van de VS (1977-1981) omschreef de Noord-Koreaanse leider voorts als "onvoorspelbaar". "Ze willen hun regime redden. En we overschatten in grote mate de invloed van China op Noord-Korea, en zeker op Kim Jong-Un. Hij is, voor zover ik weet, nooit in China geweest", zo klinkt het.