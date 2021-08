Amerikaanse Afghanistangezant vraagt taliban offensief stop te zetten, burgeroorlog volgens president onvermijdelijk

Taliban veroveren zesde provincie­hoofd­stad in Afghanis­tan

9 augustus De militant-islamitische taliban hebben hun militair offensief in Afghanistan met succes voortgezet en de zesde provinciehoofdstad op rij veroverd. Ze hebben maandag de controle overgenomen in Aybak in de provincie Samangan in het noorden van het land. Ze hebben nu hun pijlen gericht op Mazar-i-Sharif, de grootste stad in dat deel van het land.