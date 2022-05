Ambtenaren-klokkenluiders in de toekomst beter beschermd

Update EU betreurt gang van zaken bij aanstel­ling ex-veilig­heids­chef John Lee als nieuwe regerings­lei­der Hong­kong

In Hongkong is ex-baas van de veiligheidsdiensten John Lee zondag door een klein comité van regimegetrouwen benoemd tot de hoogste bestuurder van de stad. De 64-jarige Lee, een voormalige politieagent, volgt aftredend regeringsleidster Carrie Lam op. Zij besloot eerder om geen tweede mandaat na te streven. De Europese Unie betreurt de manier Lee is aangesteld. “Dit is een nieuwe stap in de ontmanteling van het principe ‘een land, twee systemen’”, zegt de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlandbeleid, de Spanjaard Josep Borrell.

