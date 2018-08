Ambachtendag in Mini Museum Mussenzele 09 augustus 2018

Het Mini Museum Mussenzele organiseert op woensdag 15 augustus al voor de zevende keer een Ambachtendag.





Er worden opnieuw tal van oude ambachten gedemonstreerd in en rond het Mini Museum Mussenzele. Daarnaast zijn er ook volksspelen en is er doorlopend een barbecue vanaf 16 uur. 'Me folle goesting' tekent voor de muziek. Bezoekers kunnen ook genieten van een hapje en een drankje.





De Ambachtendag begint om 14 uur in en rond het Mini Museum Mussenzele, Mussenzele 1 in Haaltert. De toegang is gratis. (CVHN)