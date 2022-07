Amazon verhoogt in Europa abonnementsprijzen met gemiddeld 43 procent: wat zijn de gevolgen voor Belgische klanten?

Slecht nieuws voor abonnees van Amazon Prime. De techgigant verhoogde begin dit jaar al de abonnementsprijzen in de Verenigde Staten en nu is ook Europa aan de beurt. Vanaf 15 september gaat de kostprijs omhoog in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. Die beslissing zal ook gevolgen hebben voor Belgische klanten.

“Vanaf 15 september 2022 zal de maandelijkse prijs voor een Prime-abonnement stijgen van 5,99 naar 6,99 euro. De prijs voor een jaarabonnement op Prime zal stijgen van 49 naar 69,90 euro”, staat te lezen in een persbericht dat dinsdag werd verstuurd naar persagentschap AFP.

Die prijzen gelden voor wie zich op de Franse versie van Amazon een Prime-abonnement heeft afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk stijgt de maandprijs van 7,99 naar 8,99 pond (zo’n 10,6 euro) en de jaarprijs gaat van 79 naar 95 pond (zo’n 112 euro). In Duitsland gaat het voor een maandabonnement van 7,99 naar 8,99 euro, voor een jaar Amazon Prime betaal je vanaf september 89,9 in plaats van 69 euro. In Spanje en Italië stijgt de maandelijkse prijs van 3,99 naar 4,99 euro, de jaarlijkse prijs van 36 naar 49,90 euro.

In Nederland waar Amazon voet aan de grond probeert te krijgen, blijft de prijs voor een Prime-lidmaatschap echter onveranderd, verklaarde een woordvoerster desgevraagd aan persagentschap ANP.

En in België? In afwachting van de officiële lancering van Amazon in ons land, die in september wordt verwacht, moeten klanten nog steeds gebruik maken van buitenlandse versies als Amazon.nl, .fr, .de, etc. Ze zullen dus de stijging van bij die sites moeten betalen.

Volgens een woordvoerder van Amazon Frankrijk zullen abonnees vanaf dinsdag op de hoogte worden gesteld van de prijsverhoging, schrijft AFP. In een verklaring noemde Amazon de “hoge inflatie en bedrijfskosten”, evenals snellere leveringen en meer inhoud om te streamen als oorzaken voor de prijsstijgingen. In sommige landen is het de eerste prijsverhoging sinds 2018.

Begin deze maand maakte Amazon het gemakkelijker om een Prime-abonnement stop te zetten. Dat deed het techbedrijf na afspraken met de Europese Commissie en nationale autoriteiten voor consumentenbescherming. “Consumenten moeten hun rechten kunnen uitoefenen zonder enige druk van platforms”, zei verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders toen. De aanpassing kwam er na een gemeenschappelijke klacht van verschillende consumentenorganisaties.

