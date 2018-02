Amazon richt eigen bezorgdienst op JM

10 februari 2018

19u49

Bron: ANP 0 Dit jaar nog wil de webshop Amazon een eigen bezorgdienst oprichten. De dienst zou de naam Shipping With Amazon (SWA) dragen en de concurrentie aangaan met andere koerierdiensten. Het is de bedoeling dat de dienst in zoveel mogelijk steden wordt geïntroduceerd.

Internetwinkel Amazon is van plan een eigen bezorgdienst op te starten. Met de eigen bezorgdienst zou Amazon de concurrentie willen aangaan met bedrijven zoals UPS en FedEx. Dat wist The Wall Street Journal vandaag te zeggen.

De nieuwe dienst gaat Shipping With Amazon of SWA heten. Bedrijven kunnen er dan voor kiezen om Amazon hun pakketjes bij klanten thuis te laten bezorgen.

De komende weken ziet de dienst in Los Angeles het levenslicht, aldus de krant. Bedrijven die spullen verkopen via de webwinkel van Amazon worden de eerste klanten. Amazon wil dat SWA nog dit jaar in meerdere steden in de Verenigde Staten beschikbaar komt. Over eventuele stappen in Europa werd niets gemeld.

Amazon richt zich al langere tijd op nieuwe bedrijfstakken die verwant zijn aan zijn eigen bedrijven. Zo zette de internetreus vorig jaar de Amerikaanse supermarktwereld op zijn kop door supermarktketen Whole Foods over te nemen. Ook opende het bedrijf onlangs een kassaloze supermarkt in thuisstad Seattle.

Ook voor wat betreft bezorgen onderzoekt Amazon al nieuwe mogelijkheden. Het bedrijf heeft een eigen vloot vrachtvliegtuigen en ontwikkelde 'bezorgdrones' die de pakketjes bij klanten thuis moeten brengen.