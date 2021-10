Als watersnood Vlaanderen zou treffen: twee miljard euro schade en honderdduizend slachtoffers

Vier keer meer Walen schrijven zich in voor vaccinatie sinds coronapas

6:39 Het Covid Safe Ticket heeft een positieve impact op de vaccinatiecijfers in Wallonië. Sinds bekend is dat de coronapas op 1 november wordt ingevoerd, is het aantal inschrijvingen voor vaccinatie verviervoudigd. Dat zegt Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) zaterdag in La Libre Belgique.