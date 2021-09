“Als ik iets doe, wil ik de beste zijn. De beste schrijver. De grootste Amerikaspecialist”

TV Achter de schermen bij ‘Onder Vuur’: “Louis Talpe is een beetje de Tom Cruise van België”

18 september Een kleine week geleden lanceerde Eén met ‘Onder vuur’ een nieuwe fictiereeks die vast over de tongen zal gaan. De serie volgt het reilen en zeilen van de Oostendse brandweerpost Oosteroever. Het minste wat je van de eerste aflevering kan zeggen, is dat ze je naar het puntje van je stoel dwingt. Een plek waar je de komende weken nog wel vaker zal vertoeven, is onze gok. Want: aan suspense geen gebrek. En aan actiescènes in het heetst van de strijd ook al niet. Maar… hoe dóen ze dat, vuur maken ‘voor de lol’?