Als een hond naar jou loopt tijdens het joggen, wandelen of fietsen, hoe moet je dan reageren?

Showbizz Lutgart Simoens in beperkte kring begraven in Edegem

21 november Tijdens een intieme plechtigheid is zaterdagochtend in Edegem afscheid genomen van radiocoryfee Lutgart Simoens. Omdat er door de coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn in de kerk, werd de begrafenis via livestream uitgezonden op Radio 2 en op onze website. Het werd een mooi afscheid, met onder andere een getuigenis van dochter Martine. “Ik wil iedereen bedanken voor de mooie woorden”, zei ze.