"Als een hond een keer bijt, zal hij blijven bijten", is dat waar? En wat kan je doen als baasje van een hond die bijt? Expert legt uit

Recordjaar voor speedpede­lecs in 2022

In 2022 zijn er 17.592 nieuwe speedpedelecs ingeschreven in België. Dat is een groei van 42,1 procent of 5.215 exemplaren, en maakt van het afgelopen jaar een “recordjaar zonder voorgaande” voor de hogesnelheidsfiets, zegt mobiliteitsfederatie Traxio.

5 januari