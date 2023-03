“Als Alex Agnew grove grappen vertelt, ligt de hele zaal plat. Maar op de werkvloer mag het niet”: agenten gaan vol voor vrijspraak na pesterijen op het werk

Haar moeder werd gedood door Russische leger, nu dankt Anya (13) haar ‘redder’ tijdens Poetins propaganda­s­how

Het was een propagandashow, opgevoerd als een groot popconcert in het Loezjniki stadion in Moskou ter ere van Vladimir Poetin en de eerste verjaardag van de invasie van Oekraïne. Het tragische hoogtepunt: klaarblijkelijk moesten ontvoerde kinderen uit Oekraïne op het podium een dankwoord uitspreken voor hun “redding”. Een van de kinderen was Anya Naumenko, een 13-jarig meisje uit Marioepol, van wie de moeder omkwam door Russische granaatscherven. Een vriendin zegt dat ze geschokt was toen ze haar zag spreken op Poetins rally.