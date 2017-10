Alle collega's van De Reus ondervraagd bij politie Aalst én elite-eenheid Groep Diane KURT WERTELAERS EN ERWIN VERHOEVEN

05u30 0 rv Tientallen ex-collega's van Christiaan B., de inmiddels overleden 'Reus' van de Bende van Nijvel, worden ondervraagd - zowel bij de elite-eenheid Groep Diane als bij de lokale politie van Aalst, waar B. zijn carrière afsloot. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen.

Dat de Bende van Nijvel minstens voor een deel bestaan moet hebben uit zwaar getrainde commando's uit het eliteteam van de toenmalige rijkswacht, wordt al veel langer gesuggereerd. Maar nooit eerder werd de vinger zo hard op de wonde gedrukt als vandaag, met de ontmaskering van De Reus. Christiaan B. was immers ex-lid van de Groep Diane, de huidige DSU (Directie Speciale Eenheden).

Verlof

De onderzoekers zijn inmiddels begonnen met het opsporen en contacteren van alle andere rijkswachters die eind jaren 70, begin jaren 80 deel uitmaakten van de Groep Diane. Iets wat meer dan 30 jaar geleden overigens al eens gebeurd is. In 1986 liet de toenmalige onderzoeksrechter optekenen dat "alle leden die de Groep Diane om welke reden dan ook verlaten hebben, worden nagetrokken". Maar dat leverde schijnbaar niets op. De Reus, op dat moment alweer 'gewoon' rijkswachter, kon ook verlof nemen op de dagen dat de Bende toesloeg, zonder dat dit een belletje deed rinkelen.

Zelfs toen in 1998 een robotfoto van De Reus verspreid werd en Marc Van Damme, een familievriend van Christiaan B., naar de speurders trok, gebeurde er niets met die informatie - ondanks de toch wel erg opvallende fysieke gelijkenissen.

Bekentenis

Vlak voor De Reus in mei 2015 stierf aan de gevolgen van drankmisbruik, biechtte hij zijn misdaden op aan zijn broer. Die deelde de bekentenis mondjesmaat met een handvol vertrouwelingen, onder wie... Marc Van Damme. Pas toen die in november vorig jaar contact opnam met David Van de Steen - die zijn ouders en zus verloor bij één van de raids - schoot het gerecht in actie. De speurders zullen nu niet alleen de ex-leden van de Groep Diane aan de tand voelen, maar ook een dertigtal voormalige collega's van Christiaan B. bij de lokale politie van Aalst.

