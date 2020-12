Alexander De Croo over brexitonderhandelingen: “Slecht akkoord zou nog slechter zijn dan geen akkoord”

Gemeenten kunnen verloeder­de winkels opkopen

9:59 Er komt nog maar eens een plan om de Vlaamse handelskernen nieuw leven in te blazen. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) stelt het vandaag voor in het parlement. Eén van de opvallendste mogelijkheden daarin is een nieuw investeringsprogramma voor gemeentebesturen, waarmee die zelf leegstaande of verloederde sites kunnen aankopen en omvormen.