Alex Agnew gaat geen onderwerp uit de weg in nieuwe show Midas Van Wynendaele

31 mei 2019

In zijn nieuwe show ‘Be Careful What You Wish For’ gaat Alex Agnew geen onderwerp uit de weg. Hij lacht met alles en iedereen zonder politiek correct te zijn. “Ik woon nu in Mortsel. Voor het eerst in mijn leven woon ik in een stad waar de vuilniszakken bruin zijn en de bevolking wit.” Met 15.000 fans was het Sportpaleis volledig uitverkocht. Urbanus was er één van. “Het was fantastisch, indrukwekkend. Zeer gewaagd maar ook zeer, zeer grappig.” Vanavond en morgenavond staat Agnew nog in het Sportpaleis. Daarna volgt een theatertournee.