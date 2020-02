Exclusief voor abonnees Alcohol, wiet, coke, xtc, heroïne: wat is schadelijkste drug voor het ongeboren kind? Expert schetst gevolgen op kind van druggebruik tijdens zwangerschap Luc Beernaert

12 februari 2020

17u33 0 Wanneer de vrouw tijdens haar zwangerschap drugs gebruikt, wat is dan de impact daarvan op het kind? Professor neonatale intensieve zorg Koenraad Smets (UZGent) is expert en overloopt de impact van verschillende drugs op het ongeboren kind.

Tabak

Smets: “Nicotine zorgt voor een verminderde toevoer van voedingsstoffen van de moederkoek naar de foetus, wat resulteert in een lager geboortegewicht en andere problemen van tijdelijke aard. Als de zwangere vrouw minder dan tien sigaretten per dag rook, kan de moederkoek daar tegen. Daarnaast zorgt nicotine ook voor een verhoogd risico op wiegendood. Bij proefdieren blijkt dat de slechte werking van het ademhalingsregulatiecentrum in de hersenen erger wordt naarmate de moeder meer rookt. Er is hier geen ‘veilige hoeveelheid’. Ook passief roken tijdens de zwangerschap is nadrukkelijk af te raden. Roken tijdens de zwangerschap maakt kinderen niet kwetsbaarder om later verslaafd te raken aan nicotine, wat bij cannabis wel het geval is.”

Alcohol

Smets: “Hier heb je het fenomeen van het foetaal alcoholsyndroom, waarbij na prenatale blootstelling aan alcohol misvormingen in het aangezicht optreden. De baby is bij de geboorte niet verslaafd en moet niet afkicken, in tegenstelling tot nicotine waarbij het kind de eerste dagen tot weken moet afkicken. Daarnaast zien we ook ontwikkelingsstoornissen bij het kind. Die zijn zeer variabel, zodat we niet kunnen zeggen dat x aantal glazen per week veilig is. Toch zien we dat bij gebruik van grote hoeveelheden alcohol er zeker niet altijd een effect is op de baby. Hoewel we geen grens kunnen trekken, durf ik stellen dat normaal gebruik met bijvoorbeeld een glaasje bij bijzondere gelegenheden geen kwaad kan.”

