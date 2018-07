Al tachtig bezwaren tegen Terjodense windmolen 19 juli 2018

02u28 0 Het buurtcomité dat zich verzet tegen een windturbine in het Erembodegemse Terjoden, heeft al tachtig handtekeningen verzameld.

De windmolen waar het om gaat, zou 178 meter hoog worden en een plaats krijgen tussen de E40 en de Meidoornlaan. Maar nog tot 21 juli kan tegen die plannen bezwaar aangetekend worden. En het buurtcomité 'Geen windmolen in Trejen' wil van die laatste dagen dan ook gebruikmaken om nog zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen. "Een windmolen op driehonderd meter van een woonwijk: dat past niet", klinkt het bij de buurtbewoners. "We moeten al leven met de E40, de Expressweg en drukke spoorlijnen."





Volgens Aspiravi nv, die de windmolen wil optrekken, is de beoogde locatie echter wel geschikt en wordt er gewerkt volgens de regels die de Vlaamse overheid voorschrijft. Bedoeling is dat de turbine stroom zal genereren voor 2.285 gezinnen. "En na onze infodag op 12 juli waren er ook positieve reacties", klinkt het bij Aspiravi.





Tegen het einde van deze maand moet de stad Aalst een advies formuleren, al is het finaal de provincie die moet beslissen over de vergunning. (RLA)