Al ruim 70 miljoen gebruikers op Threads, maar er is nog veel werk aan Twitter-kloon

ANALYSE. Het goede nieuws: er zijn vredesge­sprek­ken over Oekraïne. Het slechte nieuws: iemand wil die nu al torpederen

Dat er stiekem wordt gepraat over vrede in Oekraïne is niet zo verrassend. We schreven in april al dat er daarop aangestuurd wordt. Nee, wij wisten toen nog niet dat zelfs de Russische Buitenlandminister Sergej Lavrov daar al mee bezig was. En als we het wisten, dan hadden we dat misschien wel verzwegen. Want voor de slaagkansen van zulke gesprekken is discretie cruciaal. Dat ze nu zijn uitgelekt, kan alleen betekenen dat iemand ze probeert te dwarsbomen. Maar wie?