Al ruim 67 miljoen gebruikers op Threads, maar er is nog veel werk aan Twitter-kloon

Threads werd in de nacht van donderdag op vrijdag beschikbaar gemaakt in ruim honderd landen, maar niet de Europese Unie, en tot spijt van Twitter-eigenaar Elon Musk stroomden de registraties binnen. Vrijdagnamiddag blijken er al meer dan 67 miljoen accounts te zijn aangemaakt. Dat schrijft technologiesite ‘The Verge’. Dat is al een pak meer dan 30 miljoen gebruikers waarover Zuckerberg donderdagnamiddag sprak.

Hij en Instagram-baas Adam Mosseri hebben op het nieuwe platform al aangegeven wat we binnenkort kunnen verwachten. Zo kan je momenteel enkel zoeken naar accounts. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om te zoeken naar berichten, onder andere via hashtags, die ook nog niet werken op Threads.

Korte tekstberichten plaatsen op Threads kan voorlopig enkel via de smartphone-app. Het is mogelijk om berichten te bekijken via een website, maar meer dan dat is nog niet mogelijk. Ook willen gebruikers de mogelijkheid om berichten in chronologische volgorde te bekijken en willen ze enkel boodschappen kunnen zien van accounts die ze volgen. Momenteel zijn posts op Threads algoritmisch gesorteerd en zie je een mengeling van accounts die je volgt en die je niet volgt.

Het profiel aangemaakt op Threads is ook onherroepelijk verbonden met Instagram. Mensen kunnen dus niet hun Threads-profiel verwijderen zonder meteen ook dat van de foto-app te doen verdwijnen. Ook belooft technologiegigant Meta om het platform te integreren met andere sociale media zoals Mastodon.

Dan is er nog de kwestie van advertenties. Momenteel verdient Zuckerberg namelijk geen cent aan Threads. Het is wel degelijk de bedoeling om op termijn reclame te tonen op het platform. In een podcast van de Amerikaanse krant ‘New York Times’ zei Mosseri stellig dat het bedrijf sterk gelooft in advertenties om zo producten gratis te kunnen aanbieden.

Hoewel Threads officieel nog niet te gebruiken is in de Europese Unie, hebben een hoop Europeanen toch al de weg gevonden naar het platform. Onder de miljoenen aangemaakte accounts zitten zelfs voetbalclubs als RB Leipzig en Saint-Etienne. Ook het grote Franse persagentschap AFP en de kranten ‘Le Monde’ en ‘Le Figaro’ zijn er aanwezig, schrijft persagentschap Bloomberg. Bij de Franse krant ‘Liberation’ verwachten ze dat politici zich binnenkort aanmelden op Threads: “Het is slechts een kwestie van dagen of weken.”