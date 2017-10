Al derde keer stelen dieven aandenken op graf Sander (11): "Zoiets doe je toch niet op zijn laatste rustplaats?"

Enkele dagen voor Allerheiligen zijn dieven op de begraafplaats in Emelgem (Izegem) aan de haal gegaan met spullen op het graf van Sander Carlier. De jongen stierf in 2014 op 11-jarige leeftijd aan een stofwisselingsziekte. "Zoiets doe je toch niet op zijn laatste rustplaats?!" vindt moeder An Maselis.