Al bijna vijfhonderd burgers en organisaties ondertekenden charter Preventieplatform

Het Preventieplatform, dat in mei 2021 werd opgericht, streeft naar meer aandacht en investeringen in gezondheidsbevordering en ziektepreventie zodat iedereen een betere levenskwaliteit en meer gezonde levensjaren krijgt. Het Preventieplatform wil ook een gesprekspartner van het beleid zijn, dat de bevoegde overheden en ministers ondersteuning geeft bij het uittekenen van hun gezondheidsbeleid met een sterke preventieve klemtoon.

“Als we niet dringend meer inzetten op preventie, dan dreigt ons zorgsysteem onderuit te gaan en zal het onbetaalbaar worden. Het moet gaan over de preventie van ziektes en het gezond houden van mensen”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, die het charter mee opmaakte.

Leefomgeving

Een derde van de mensen in ons land sterft veel te vroeg als gevolg van een ongezonde leefomgeving en levensstijl. Belgen zijn gemiddeld ook veel te vroeg ongezond in vergelijking met andere landen. In Zweden, een land met eenzelfde levensstandaard maar met een sterke investering in een gezondere omgeving en preventieve zorg, mag de bevolking 72 tot 74 jaren in gezonde toestand verwachten. In België mogen de inwoners maar 62 tot 64 gezonde jaren verwachten. Dat gaat gepaard met veel leed en kosten.