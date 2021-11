Akkoord over wereldwijde goedkope toegang tot anticoronapil van Pfizer

Concreet zal Pfizer geen royalty's ontvangen voor de verkoop van de pil in lage-inkomenslanden. In zogenaamde 'middeninkomenslanden' laat Pfizer de royalty's vallen zolang er sprake is van een bedreigende situatie voor de volksgezondheid.

Boosters blijken nog pak beter te beschermen dan volledige vaccinatie volgens nieuwe studie: hoe goed ze wel werken is te zien in Israël

Het is de eerste maal dat Pfizer dergelijk akkoord sluit in verband met een middel in de strijd tegen Covid-19. Van zijn vaccin wilde het bedrijf geen goedkope versie toelaten, officieel omdat de productie erg ingewikkeld is en met de grootste zorg moet gebeuren. Maar volgens critici is die weigering mee verantwoordelijk voor de lage vaccinatiegraad in bijvoorbeeld Afrikaanse landen.