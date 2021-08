Ajmal was getuige van aanslag aan luchthaven Kaboel: “Gewonde mensen in ambulances gezien”

Muziek Antwerps Sportpa­leis heropent op zaterdag 18 september

15:41 Na de Lotto Arena opent ook het Sportpaleis binnenkort opnieuw de deuren. Op zaterdag 18 september vindt het eerste evenement plaats in de Antwerpse concerttempel: ‘Reverze 2021, Wake of the Warrior’. “Dit biedt ons het perspectief waar we al maanden om vragen”, vertelt Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleis Group.