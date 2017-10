Air Berlin neemt afscheid van reizigers: "Op deze droevige bedanken we iedereen" 15u34

Bron: Belga 0 Getty Images Vanavond vindt de laatste vlucht plaats van de Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin. "Op deze droevige dag bedanken we alle werknemers, partners en passagiers die ons vele jaren trouw zijn gebleven", neemt de maatschappij afscheid. In een bericht op de sociaalnetwerksite Facebook wenst ze iedereen nog veel "happy landings".

De laatste vlucht van Air Berlin is vanavond gepland. Een Airbus A320 zal om 21.35 uur vertrekken in München en zou rond 22.45 uur moeten landen op de luchthaven Berlijn-Tegel. Dan valt definitief het doek over de maatschappij die op 28 april 1979 haar eerste vlucht uitvoerde. Sindsdien werden een half miljard passagiers vervoerd.

Air Berlin, de tweede luchtvaartmaatschappij van Duitsland, na Lufthansa, vroeg in augustus het faillisement aan. Dat gebeurde nadat grootaandeelhouder Etihad zijn handen van het structureel verlieslatende bedrijf had afgetrokken. Dankzij een overbruggingskrediet van de Duitse overheid kon de maatschappij tot nu operationeel blijven.

Een groot deel van Air Berlin wordt overgenomen door Lufthansa. De moedermaatschappij van Brussels Airlines zal 81 van de zowat 140 vliegtuigen en ongeveer 3.000 van de ruim 8.000 werknemers onderbrengen in zijn filiaal Eurowings. Er lopen nog gesprekken met het Britse easyJet en met het Thomas Cook-filiaal Condor, die elk geïnteresseerd zouden zijn in een twintigtal vliegtuigen.

Er is ook een akkoord om Air Berlin Technik samen met een 300-tal werknemers te verkopen aan de Berlijnse logistieke onderneming Zeitfracht en het onderhoudsbedrijf Nayak. De bewindvoerder van Air Berlin herhaalde dat hij er nog altijd op rekent dat 70 tot 80 procent van de banen gered kan worden.