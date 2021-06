Agent die George Floyd om het leven bracht kent vandaag zijn straf

Op 25 mei 2020 gingen beelden de wereld rond waarin Chauvin meer dan negen minuten lang met zijn knie op de hals van George Floyd zat. Floyd, een 46-jarige zwarte man, werd ervan beschuldigd sigaretten te hebben gekocht met een vals briefje van 20 dollar. Op de beelden is te zien hoe Floyd voor zijn leven vecht en meermaals om adem smeekt ("I can't breathe"). Het incident leidde tot een wereldwijd protest tegen racisme en politiegeweld, ook wel de Black Lives Matter-protesten. Vooral in de Verenigde Staten trokken veel mensen de straten op.

Vonnis in zaak George Floyd maakt veel los in VS, president Biden: “Stap naar meer gerechtigheid”

Chauvin werd al in april schuldig bevonden aan doodslag, tijdens de zitting van vandaag zal over zijn straf beslist worden. Zijn advocaten zullen om een voorwaardelijke straf of een kortere celstraf vragen. Zij beargumenteren dat Chauvin niet de intentie had om te doden en zijn medewerking had verleend tijdens zijn proces. Eerder nog had de verdediging om een nieuw proces gevraagd, omdat Chauvin volgens hen door grote media-aandacht, wangedrag van de aanklager en bepaalde beslissingen van de rechtbank onmogelijk een eerlijk proces kon krijgen. De openbaar aanklager meent dan weer dat het verzoek van de verdediging “een hopeloze poging is om het vonnis van de jury ongedaan te maken”, aldus persagentschap Associated Press.