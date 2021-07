Afval overstromingen enorm: 50.000 voertuigen klaar voor sloop en tonnen afval in slechts twee dagen

Voor vele slachtoffers van het noodweer van vorige week kan de opruim beginnen, daar komt ook de opmeting van de schade bij kijken en die blijkt enorm. Groupe Comet vertelt l’Echo dat met ongeveer 50.000 voertuigen, zoals auto’s, brommers en motoren, niets meer aan te vangen is. Eveneens is er zo’n 10.000 ton elektrisch afval. In totaal zou er sprake zijn van 1.500.000 ton afval. Dat is evenveel als drie kwart van het huishoudelijk afval dat heel Wallonië normaal jaarlijks produceert. Alleen werd al dat afval nu op slechts twee dagen verzameld.