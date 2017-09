Afschaffing Obamacare gedoemd? Derde Republikeinse senator verzet zich ib

Bron: Belga 1 AFP De Republikeinse Senator Susan Collins heeft ook aangegeven tegen te stemmen. De Republikeinse senator Susan Collins zal zich verzetten tegen het nieuwe Republikeinse wetsvoorstel dat Obamacare moet vervangen. Dat heeft de senator voor de staat Maine aangekondigd. Ze is al de derde Republikein, na Rand Paul en John McCain, die zich tegen de tekst verzet. Daardoor lijkt de afschaffing van Obamacare gedoemd, aangezien de Republikeinen momenteel niet genoeg stemmen hebben om de wet door de Senaat te krijgen.

I joined @jdickerson on @CBS¿s @FaceTheNation this morning for a discussion on health care. pic.twitter.com/GhgtD3Qmm5 Sen. Susan Collins(@ SenatorCollins) link

"Ingrijpende hervormingen in het gezondheidsstelsel en de sociale zekerheid kunnen niet naar behoren uitgevoerd worden in een kort tijdsbestek", zegt Collins in een mededeling. "Vandaag komen we te weten dat er nu een vierde versie is van het Graham-Cassidy-voorstel (naar de sponsors van het wetsvoorstel Lindsey Graham en Bill Cassidy), die even diep gebrekkig is als voorgaande versies."





De gisteren gepubliceerde analyse van het voorstel door het Congressional Budget Office bleek de druppel te zijn, geeft Collins aan. Daaruit blijkt dat "miljoenen" mensen plots zonder ziekteverzekering zouden vallen. "De analyse van het CBO, hoewel onvolledig door het beperkte tijdsbestek, bevestigt dat deze wet een aanzienlijke negatieve impact zou hebben", luidt het.

Senator Collins opposes Graham-Cassidy health care bills https://t.co/nW6MFUvYVg pic.twitter.com/0DSxDJNMPp Sen. Susan Collins(@ SenatorCollins) link

Gekelderd

Door het Republikeinse wetsvoorstel niet te steunen, heeft Collins het naar alle waarschijnlijkheid gekelderd. De Republikeinen kunnen in het Amerikaanse hogerhuis rekenen op 52 zetels van de 100. Aangezien eerder al de Republikeinen Rand Paul en John McCain zich tegen het wetsvoorstel hadden gekeerd, kan het niet rekenen op een meerderheid.





Ook co-sponsor Bill Cassidy beseft dat. "Ja, dat klopt", antwoordde hij op CNN op de vraag of het verzet van Collins het einde betekent voor zijn wetsvoorstel. Het is dan ook niet duidelijk of de meerderheidsleider van de Senaat Mitch McConnell het tot een stemming zal laten komen.

Skinny repeal

In juli was de intrekking en vervanging van de Affordable Care Act van vorig president Barack Obama wel nog tot een stemming gekomen in de Senaat. De zogenaamde "skinny repeal" kreeg toen 51 stemmen tegen en 49 stemmen voor. Een ontevreden president Donald Trump beloofde toen dat hij het land zou verlossen van Obamacare.