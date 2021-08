Afghaanse ex-minister in Duitsland aan de slag als fietskoerier: “Een job is een job”

De 49-jarige man heeft diploma’s in de IT en telecom, en hoopte dat hij daarmee in Duitsland aan de slag zou kunnen. Omdat de man geen Duits sprak, lukte het hem echter niet om een geschikte job te vinden. “De taal is het belangrijkste aspect", zegt Sadaat daarover.



Daarom volgt de ex-minister nu 4 uur Duitse les per dag, naast zijn job als maaltijdkoerier bij Lieferando, bij ons bekend als Takeaway. Sinds afgelopen zomer rijdt hij elke avond 6 uur lang met maaltijden door de straten van Leipzig, in het opvallende oranje uniform. “Een job is een job", vindt Sadaat. “Mijn zoon is gelukkig, en ik hoef me nergens schuldig over te voelen.”