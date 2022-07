Afgetreden president Sri Lanka zegt het "maximale" voor zijn land gedaan te hebben

De eerder deze week afgetreden president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, is ervan overtuigd dat hij “het maximale” gedaan heeft om de economische ramp die zijn land teistert te vermijden. In al zijn inspanningen om zijn land weer op het rechte spoor te krijgen, bleek de coronapandemie de spelbreker. Dat schrijft Rajapaksa in zijn beknopte ontslagbrief die zaterdag in het parlement werd voorgelezen. De oud-president is intussen naar Singapore gevlucht.