Afgeschafte trein en half uur vertraging Pal in de examens geen treinen Marc Colpaert

10 december 2018

Door een vermoedelijke wanhoopsdaad op maandagochtend liep het treinverkeer tussen Edingen en Geraardsbergen heel wat vertraging op. De schoolkinderen die in Herne, Tollembeek en Galmaarden de trein wilden nemen naar Geraardsbergen waren er aan voor hun moeite. De trein van 7.35 uur werd afgeschaft, de volgende trein van 8.22 uur had een vertraging van 34 minuten! En dit pal in de examenperiode. Heel wat ouders brachten hun kinderen en andere kinderen dan maar zelf met de wagen naar de school. “Ik begrijp dat het nooit leuk is als een trein afgeschaft wordt of te laat is, maar dit was overmacht. Het was op vraag van de Politie dat het treinverkeer vanaf 6 uur in de ochtend tussen Halle en Vilvoorde werd stilgelegd. Een persoon was op de sporen terecht gekomen, of dit toevallig of met opzet was, moet het onderzoek nog uitmaken. Daarom werd het spoorverkeer 4 uur stilgelegd, met als gevolgd deze vertragingen tot op de lijn Edingen-Geraardsbergen”, vertelde Frederik Petit van Infrabel. Na 10 uur verliep het treinverkeer opnieuw normaal. MCT