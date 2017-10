Advocaten vragen nieuwe rechters in proces Kasteelmoord KVDS

17u01

Bron: VTM NIEUWS 4 photo_news De advocaten van Roy Larmit - de Nederlander die samen met zijn oom de vermoorde Stijn Saelens moest ontvoeren - hebben een wrakingsverzoek ingediend tegen de rechtbank van Brugge. Dat meldt VTM NIEUWS en is intussen bevestigd door Dirk Huygebaert, persrechter voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De advocaten vinden dat de drie rechters niet onpartijdig kunnen oordelen over het aandeel van hun cliënt in de Kasteelmoord en vragen dat ze worden vervangen.

Aanleiding tot de demarche was een evaluatiezitting van vorige week waarin de rol werd behandeld van de Nederlandse politie-informant Anthonie Van Wilderoden. Die zat enkele maanden in Ieper in de cel met een hoofdverdachte in de zaak, Evert De Clercq. Ze voerden heel wat gesprekken en die informatie speelde Van Wilderoden door aan de politie. De speurders gebruikten die informatie - die een heel ander licht kan werpen op de zaak - maar voegde ze niet toe aan het dossier.



Schorsing

Na een schorsing van een uurtje besliste de rechtbank vorige week uiteindelijk in een tussenvonnis om geen getuigen meer op te roepen. Er ontspon zich een nieuwe discussie, waarop de rechters prompt vertrokken. Dat incident vormt wellicht de aanleiding voor het wrakingsverzoek. "Ik bevestig niks en zal ook niet reageren", aldus meester Frank Scheerlinck, één van de advocaten van Larmit.

Van Wilderoden vertelde onder meer dat het lichaam van Saelens niet in een put moest worden gegooid, maar in een dakkoffer van een wagen en vervolgens naar een crematorium in Duitsland moest worden gebracht.



De rechtbank heeft na het indienen van het wrakingsverzoek 48 uur om zich terug te trekken. Gebeurt dat niet, is het aan het hof van beroep om een beslissing te nemen. Mochten de advocaten het dan nog niet eens zijn met de beslissing, kunnen ze nog naar het Hof van Cassatie stappen.



Vertraging

Het is duidelijk dat het vervangen van de rechters het proces opnieuw een fikse vertraging kan doen oplopen. Normaal gezien zouden de pleidooien op 6 november van start gaan.