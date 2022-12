Advocaten Eva Kaili pleiten voor enkelband: ex-vicevoorzitter van Europees Parlement houdt vol dat ze nooit is omgekocht

KIJK. Designertassen vol cash en lof voor Qatar: wie is Eva Kaili?

“We hebben gevraagd dat mevrouw Kaili onder elektronisch toezicht geplaatst wordt”, zegt Risopoulos. “Ze neemt op actieve wijze deel aan het onderzoek, maar betwist elke vorm van corruptie. We gaan verder geen commentaar geven. Dat zou alleen maar in het nadeel van mevrouw Kaili zijn en schade kunnen toebrengen aan het onderzoek. Dat onderzoek moet enkel en alleen door de gerechtelijke autoriteiten gevoerd worden, en door niemand anders”, klonk het.

Volgens Risopoulos is het onaanvaardbaar dat er al zo veel informatie over het onderzoek, waaronder ook de verklaringen van de verdachten, in de pers is verschenen. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat het geheim van het onderzoek op een dergelijke manier werd geschonden”, zei hij. “Ik ben ook niet de enige die er zo over denkt. Het federaal parket is intussen een onderzoek gestart naar de perslekken.” “Mevrouw Eva Kaili is onschuldig”, voegde Dimitrakopoulos nog toe. “Ze is nooit omgekocht geweest.”

150.000 euro cash in haar bezit

Kaili is een van de verdachten in de zaak rond corruptie in het Europees Parlement. De 44-jarige politica wordt beschuldigd van omkoping, vermoedelijk door Qatar en Marokko. Dat zou onder meer blijken uit Kaili’s positieve publieke uitspraken over Qatar. In het Brusselse appartement dat ze deelt met haar partner en medeverdachte Francesco Giorgi vonden speurders bovendien 150.000 euro cash. Haar vader Alexandros werd dan weer op heterdaad betrapt in het Brusselse hotel Sofitel met een koffer die ongeveer 600.000 euro bevatte. Kaili gaf eerder deze week toe dat ze haar vader had gevraagd om een deel van het geld dat bij haar thuis lag te verbergen. Ze deed ook nog andere bekentenissen.

De Griekse zit al sinds 9 december in de gevangenis van Haren.

Volledig scherm De advocaten van Kaili, Michalis Dimitrakopoulos en Andre Risopoulos. © REUTERS

Naast Kaili, haar vader en haar partner, zijn ook het Italiaanse voormalige Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca en vakbondsman Luca Visentini verdachten in de zaak. In het onderzoek werden op 9 december zestien huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, en werden zes personen opgepakt. Speurders namen toen maar liefst 1,5 miljoen euro in beslag.

Panzeri, Giorgi, Kaili en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst, terwijl Visentini en Kaili’s vader werden vrijgelaten. De Brusselse raadkamer besliste vorige week woensdag om Figa-Talamanca onder elektronisch toezicht te plaatsen en Panzeri en Giorgi in de cel te houden. Voor Eva Kaili werd de behandeling van het dossier uitgesteld naar vandaag.

KIJK. Blijven vier verdachten in Europese corruptiezaak aangehouden?