Advocaat denkt te weten wie achter Bende van Nijvel zit: "We moeten naar Staatsveiligheid van die tijd kijken"

20u12

Bron: Belga 0 BELGA Advocaat Jef Vermassen "Ik denk dat ik weet wie de Bende van Nijvel is. We moeten zeker en vast zoeken in de richting van Staatsveiligheid van die tijd en de Groep Diane. Dan ook terrorisme. (..) Het is een vervlechting van criminele milieus en van administraties van toen." Dat heeft advocaat Jef Vermassen verklaard aan TV Oost naar aanleiding van de presentatie van zijn nieuwe boek. De advocaat pleit voor een nieuwe verlenging van de verjaringstermijn van het onderzoek.

Vermassen stelt dat de waarheid over de Bende van Nijvel al lang bekend is, maar dat die angstvallig wordt achtergehouden. "Ze hadden het al lang kunnen doen, maar het mag blijkbaar niet. Maar het moet bovenkomen. We zullen er misschien nog eens 10 jaar moeten bijdoen, de termijn nog eens moeten verlengen. De waarheid mag er precies niet komen, dat vind ik vreselijk voor de samenleving. En ik hoop dat ze er komt, en daarom steek ik ook mijn nek uit", zei de advocaat aan TV Oost.



In de zaak van de Bende van Nijvel treedt Vermassen op als raadsman voor David Van de Steen, die bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985 zijn ouders en zus verloor. Bij die hold-up kwamen acht mensen om het leven.