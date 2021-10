Acteur Alec Baldwin lost per ongeluk fataal schot op filmset, cameraregisseur overleden

UPDATEActeur Alec Baldwin (63) heeft donderdag een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. Een 42-jarige vrouw, de cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, is om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe. De 48-jarige regisseur Joel Souza is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt op intensieve zorgen, maar is buiten levensgevaar.

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film 'Rust’, een western waar de 63-jarige Baldwin behalve als acteur ook als coproducent voor werkt. ‘Director of photography’ Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zij overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

De 48-jarige regisseur Joel Souza is volgens de politiechef van Santa Fe met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is buiten levensgevaar. Een woordvoerder van de sheriff verklaarde eerder aan het gespecialiseerde magazine The Hollywood Reporter dat Souza “in kritieke toestand” verkeerde. Een woordvoerder van de productie zei aan het magazine dat het om een “ongeval” ging, waarbij met een geweer geschoten werd dat losse flodders moest bevatten.

Het onderzoek naar het ongeluk is nog gaande en er is nog niemand aangeklaagd. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd.

Eerder hadden de diensten van de sheriff aangegeven dat het drama te maken heeft met een wapen dat dienstdeed als rekwisiet voor de western die zich in de 19de eeuw afspeelt. “De politie onderzoekt welk type projectiel afgevuurd is en hoe.”

‘Rust’ is een western waarin Alec Baldwin de rol speelt van de vogelvrij verklaarde Harland Rust. Die wil zijn kleinzoon van dertien jaar helpen, die veroordeeld is tot de doodstraf voor moord. Baldwin werd de voorbije jaren bijzonder populair in de VS door zijn imitaties van ex-president Donald Trump in het satirische programma ‘Saturday Night Live’.

‘The Crow’

Er zijn strenge regels rondom het gebruik van wapens op filmsets, maar er zijn in het verleden vaker ongelukken gebeurd. Het voorval doet sterk denken aan een gelijkaardig incident in maart 1993. Acteur Brandon Lee, zoon van filmster Bruce Lee, overleed toen tijdens de opnames van de film ‘The Crow’. Het wapen dat toen gebruikt werd, moest losse flodders bevatten. Maar uit de autopsie bleek dat Brandon Lee geraakt werd door een kogel die vastzat in de loop en loskwam door de losse flodder.

Baldwin plaatste enkele uren voor het ongeluk nog een foto op Instagram, waarop te zien was dat hij op de set aanwezig was. De acteur is al sinds de jaren 80 in films en op tv te zien. Hij werd bekend door spraakmakende films zoals ‘The Hunt for Red October’ en twee verschillende ‘Mission Impossible’-films. Zijn parodie op voormalig president Donald Trump bij ‘Saturday Night Live’ leverde hem vorig jaar veel nieuwe fans op.

Halyna Hutchins is volgens haar eigen website afkomstig uit Oekraïne. Ze groeide op op een militaire basis van de Sovjet-Unie in de poolcirkel. Ze studeerde journalistiek in Kiev en film in Los Angeles. In 2019 noemde het Amerikaanse tijdschrift ‘Cinematographer’ haar een “rijzende ster”. Ze was de cameraregisseur van Archenemy, een actiefilm uit 2020 geregisseerd door Adam Egypt Mortimer. “Ik ben zo verdrietig door het verlies van Halyna. En zo woedend dat dit kon gebeuren op een set,” tweette Mortimer.

