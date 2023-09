Achttien doden na schietpartij tussen criminelen en politie in Zuid-Afrika

Huizenprij­zen kennen sterkste daling in veertien jaar in Verenigd Koninkrijk

De gemiddelde prijs van een woning in het Verenigd Koninkrijk is in augustus met 5,3 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste afname sinds juli 2009, zo heeft de grote Britse hypotheekverstrekker Nationwide vrijdag gemeld.