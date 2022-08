Acht mensen - onder wie drie kinderen - gedood bij artillerievuur op bushalte in Oekraïense regio Donetsk

Italiaanse telg uit adellijke familie verdacht van liquidatie in Romeinse onderwe­reld

Een Italiaanse aristocraat is aangehouden voor een moordcomplot in de Romeinse onderwereld. Matteo Costacurta (38) zou zich 30.000 euro hebben laten betalen voor de opdracht. Voor het geld moest hij het nochtans niet doen. Hij is enig kind in een steenrijke familie. Volgens Italiaanse media moeten de criminele projecten van Costacurta gezien worden als zijn hobby.

12:27