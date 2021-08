“Absoluut doemscenario” ontvouwt zich in Afghanistan: taliban rukken bliksemsnel op, VS evacueren burgers en dreigen met “militaire reactie”

UPDATEDe terreurbeweging taliban staat op amper 50 kilometer van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Die razendsnelle opmars van de terreurgroep verrast vriend en vijand: waarnemers gingen er eerder van uit dat het één tot drie maanden zou duren voordat Kaboel in het vizier van de extremisten zou komen. Het noopt onder meer de VS tot snelle actie om haar burgers in veiligheid te brengen. Documenten in de ambassade worden in ijltempo vernietigd en president Joe Biden waarschuwt voor een “militaire reactie” als Amerikaans personeel in gevaard wordt gebracht. Volgens Afghaans president Ashraf Ghani lopen er wel “raadplegingen” om een einde te maken aan de oorlog.

De taliban zetten hun opmars in Afghanistan verder en hebben nu al meer dan de helft van de 34 provinciesteden onder de voet gelopen, waaronder de tweede en de derde grootste stad van het land, Kandahar en Herat. Van de grote steden zijn enkel nog Jalalabad (oosten), Gardez en Khost (zuidoosten) en Kaboel zelf de enige waar het Afghaanse leger nog de plak zwaait.

Stevige kaakslag

Zaterdag veroverden de taliban immers ook de noordelijke stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balch en de vierde grootste stad van het land. Veiligheidstroepen zijn naar de grens met Oezbekistan gevlucht. De val van Mazar-e-Sharif wordt als rampzalig gezien voor de Afghaanse regering, die de controle over het noorden van het land daardoor nu grotendeels kwijt is. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de taliban.

Verwacht wordt dat de extremistische soennieten over enkele weken en mogelijk zelfs dagen aan de poorten van Kaboel staan. Volgens sommige bronnen zijn ze genaderd tot nauwelijks 50 kilometer van de stad. De bewoners daar en de tienduizenden Afghanen die gevlucht zijn en in de hoofdstad een onderkomen hebben gezocht, houden de adem in. Onder meer de stad Pul-e-Alam op 70 kilometer afstand die ook al vanmorgen werd ingenomen, is strategisch erg belangrijk voor een aanval op de hoofdstad.

“Raadplegingen gaan vooruit”

In een toespraak tot de natie zei president Ghani vanmorgen dat er gesprekken lopen om snel een politieke oplossing te vinden die “vrede en stabiliteit” garandeert in Afghanistan. Hij riep ook op tot een hermobilisatie van de Afghaanse strijdkrachten. Volgens Ghani zijn er “raadplegingen” opgestart, die “snel vooruitgaan”, binnen de regering, met lokale politieke functionarissen en internationale partners. “De hermobilisatie van onze veiligheidstroepen is onze prioriteit nummer 1", voegde de president eraan toe.

Intussen hebben drie lokale politici de val van Sharana gemeld, hoofdstad van de oostelijke provincie Paktika. De radicaalislamitische taliban konden de stad zonder slag of stoot innemen. Invloedrijke ouderen uit de provincie zouden hebben bemiddeld tussen de opstandelingen en de autoriteiten om “bloedvergieten” te vermijden.

Volledig scherm Rook stijgt op bij gevechten tussen regeringstroepen en talibanstrijders in Kandahar in het zuidoosten van het land. © AP

Evacuaties

Verschillende landen zijn desondanks begonnen met de evacuatie van ambassadepersoneel, maar ook van Afghanen die hen de voorbije jaren hebben bijgestaan, zoals tolken.

Zo worden liefst 5.000 Amerikaanse soldaten naar Afghanistan gestuurd om de evacuatie van diplomaten en andere burgers te ondersteunen. Dat zijn er 2.000 meer dan eerder aangekondigd. Een deel is al gearriveerd. Volgens de woordvoerder van het Pentagon John Kirby zijn de VS klaar om de hoofdstad via de lucht te evacueren, “duizenden mensen per dag”. Daarnaast legert Washington nu ook 4.000 extra militairen in Koeweit en zowat 1.000 in Qatar. Volgens de woordvoerder heerst momenteel geen imminente dreiging voor Kaboel, ondanks de talibanopmars. Wel erkent Kirby dat de islamisten de hoofdstad proberen te isoleren.

President Joe Biden waarschuwt met “een snelle en krachtige militaire reactie” te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de moslimextremisten in Qatar, staat in een verklaring van de president die zaterdag is vrijgegeven. De waarschuwing geldt voor “elke actie van de Taliban op de grond in Afghanistan die het Amerikaanse personeel of onze missie daar in gevaar brengt”.

Quote We werken eraan duizenden mensen en hun families te evacueren die onze zaak hebben gesteund. Amerikaans president Joe Biden

Voor de veiligheid van het ambassadepersoneel is ook begonnen met het vernietigen van vertrouwelijke documenten. In de Amerikaanse ambassade worden duizenden papieren in de verbrander en de papierversnipperaar gegooid, bericht AFP op basis van een interne memo. Daarin wordt gevraagd zeker alle documenten met het logo van de ambassade, de Amerikaanse vlag en “andere documenten die voor propagandadoeleinden kunnen worden gebruikt”, te vernietigen. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken gaat het om een “standaardprocedure” bij een afschaling van de diplomatieke aanwezigheid in een land.

Biden heeft de strijdkrachten en inlichtingendiensten geïnstrueerd “ervoor te zorgen dat we het vermogen en de waakzaamheid behouden om toekomstige terroristische dreigingen vanuit Afghanistan het hoofd te bieden.” Over de evacuatie van Afghanen die Amerikaanse troepen hebben geholpen zei hij: “We werken eraan duizenden mensen en hun families te evacueren die onze zaak hebben gesteund.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zaterdag (lokale tijd) gebeld met de Afghaanse president Ashraf Ghani. Ze bespraken het belang van aanhoudende diplomatieke en politieke inspanningen om het geweld in te dammen, zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Blinken benadrukte de “voortdurende steun aan het Afghaanse volk”.

Volledig scherm Archiefbeeld: de Amerikaanse ambassade werd na de val van de taliban in december 2001 opnieuw geopend. © AFP

Regering claimt doden militaire leider

Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt ondertussen dat een belangrijke militaire leider van de taliban is gedood bij de strijd om de stad Maymana. Verder zouden nog zeker 26 leden van de radicaalislamitische groepering zijn gedood. Volgens het ministerie is een aanval op de stad afgeslagen door het leger en burgers. Maymana is de hoofdstad van de noordelijke provincie Faryab. In de stad wonen ongeveer 70.000 mensen.

Door de snelle opmars hebben de extremisten van de taliban veel wapens en voertuigen van het Afghaanse leger in handen gekregen. Op sociale media pronken strijders met het vaak uit de Verenigde Staten afkomstige wapentuig. Leden van de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat er tijdens de levering rekening is gehouden met het scenario dat de taliban wapens zouden overnemen, net als IS eerder deed in Irak. De snelheid waarmee het momenteel gebeurt, zou echter het absolute doemscenario zijn geweest.

