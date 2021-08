“Absoluut doemscenario” ontvouwt zich in Afghanistan: taliban dringen buitenwijken Kaboel binnen, “president gaat aftreden”

UPDATEDe taliban zijn Kaboel binnengedrongen, meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Zelf zeggen de taliban dat hun strijders opdracht hebben gekregen om de Afghaanse hoofdstad nog niet binnen te trekken. “Het islamitische emiraat geeft al zijn troepen opdracht te stoppen bij de poorten van Kabul”, schreef een woordvoerder van de moslimextremisten op Twitter. De hoofdstad was de enige grote stad die nog niet in handen is van de moslimextremistische organisatie. Het noopt onder meer de VS om snel haar burgers in veiligheid te brengen. President Joe Biden waarschuwt voor een “militaire reactie” als Amerikaans personeel in gevaar wordt gebracht. De Afghaanse president Ashraf Ghani zou binnen enkele uren aftreden, zeggen ingewijden tegen de Saudische nieuwszender Al Arabiya.

De taliban zouden zich bevinden in de districten Kalakan, Qarabagh en Paghman. Er zou wel nog geen sprake zijn van gevechten. De taliban zelf verklaarden al hun troepen de opdracht te hebben gegeven om “aan de poorten van Kaboel” halt te houden. “Er zijn onderhandelingen aan de gang om het transitieproces veilig te laten verlopen, zonder iemands leven, eigendom of eer in gevaar te brengen”, klinkt het in een mededeling.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid bevestigde aan de BBC dat er gesprekken lopende zijn over een vreedzame machtsoverdracht. Volgens persagentschap AP zouden onderhandelaars van de taliban onderweg zijn naar het presidentiële paleis om daar over de machtsoverdracht te onderhandelen.

Het kabinet van de Afghaanse president Ashraf Ghani verklaarde op zijn beurt op Twitter dat er ondanks “sporadische” geweerschoten, geen sprake is van een aanval op de hoofdstad. Volgens Ghani is de situatie in Kaboel “onder controle”. “De veiligheids- en defensietroepen van het land werken samen met internationale partners om de veiligheid van de stad te waarborgen”, citeert de BBC het bericht.

Volgens ingewijden zou de president binnen enkele uren aftreden, meldt de Saudische nieuwszender Al Arabiya. Eerder werd bericht dat Ghani momenteel overlegt met functionarissen van de Verenigde Staten en de NAVO over wat hij moet doen.

Evacuaties in Kaboel

De Verenigde Staten zouden de taliban hebben gevraagd om de hoofdstad nog niet binnen te trekken, zei een hoge Amerikaanse functionaris eerder tegen The New York Times. De VS zouden de moslimextremisten hebben verzocht te wachten tot de evacuatie van Amerikaanse burgers, ambassadepersoneel en voormalige medewerkers is afgerond. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat essentieel personeel van de Verenigde Staten werkt vanuit de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad.

De Amerikaanse ambassade zou het aantal medewerkers in Kaboel voorlopig beperken tot minder dan 50. Een NAVO-medewerker laat Reuters weten dat meerdere EU-medewerkers zijn overgebracht naar een veilige locatie in de hoofdstad.

Het verzoek van de VS zou zijn overgebracht via de Amerikaanse onderhandelaar Zalmay Khalilzad. De taliban zouden de VS op hun beurt hebben gevraagd hun luchtaanvallen in Afghanistan te staken.

Stevige kaakslag

De moslimextremisten hebben eerder vandaag ook al zonder slag of stoot de belangrijke stad Jalalabad in het oosten ingenomen, zeggen plaatselijke autoriteiten. Hierdoor hebben de taliban de wegen die het land met Pakistan verbinden ook onder controle gekregen.

“Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de taliban”, zei een lokale functionaris tegen persbureau Reuters. “Het verlenen van toegang aan de taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”

Zaterdag veroverden de taliban al noordelijke stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balch en de vierde grootste stad van het land. Veiligheidstroepen zijn naar de grens met Oezbekistan gevlucht. De val van Mazar-e-Sharif wordt als rampzalig gezien voor de Afghaanse regering, die de controle over het noorden van het land daardoor nu grotendeels kwijt is. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de taliban.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Raadplegingen gaan vooruit”

In een toespraak tot de natie zei president Ghani vanmorgen dat er gesprekken lopen om snel een politieke oplossing te vinden die “vrede en stabiliteit” garandeert in Afghanistan. Hij riep ook op tot een hermobilisatie van de Afghaanse strijdkrachten. Volgens Ghani zijn er “raadplegingen” opgestart, die “snel vooruitgaan”, binnen de regering, met lokale politieke functionarissen en internationale partners. “De hermobilisatie van onze veiligheidstroepen is onze prioriteit nummer 1", voegde de president eraan toe.

Intussen hebben drie lokale politici de val van Sharana gemeld, hoofdstad van de oostelijke provincie Paktika. De radicaalislamitische taliban konden de stad zonder slag of stoot innemen. Invloedrijke ouderen uit de provincie zouden hebben bemiddeld tussen de opstandelingen en de autoriteiten om “bloedvergieten” te vermijden.

Volledig scherm Rook stijgt op bij gevechten tussen regeringstroepen en talibanstrijders in Kandahar in het zuidoosten van het land. © AP

Regering claimt doden militaire leider

Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt ondertussen dat een belangrijke militaire leider van de taliban is gedood bij de strijd om de stad Maymana. Verder zouden nog zeker 26 leden van de radicaalislamitische groepering zijn gedood. Volgens het ministerie is een aanval op de stad afgeslagen door het leger en burgers. Maymana is de hoofdstad van de noordelijke provincie Faryab. In de stad wonen ongeveer 70.000 mensen.

Door de snelle opmars hebben de extremisten van de taliban veel wapens en voertuigen van het Afghaanse leger in handen gekregen. Op sociale media pronken strijders met het vaak uit de Verenigde Staten afkomstige wapentuig. Leden van de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat er tijdens de levering rekening is gehouden met het scenario dat de taliban wapens zouden overnemen, net als IS eerder deed in Irak. De snelheid waarmee het momenteel gebeurt, zou echter het absolute doemscenario zijn geweest.

Bekijk ook: