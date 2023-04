Absolut vodka zet export naar Rusland stop na dreiging met boycot

Olivier Vandecas­tee­le overge­bracht naar beruchte Evin-gevangenis: “Zijn leven staat op het spel”

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele is tien dagen geleden overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Hij heeft enkele minuten met zijn familie kunnen praten, laten zij vandaag weten in een persbericht. België heeft officieel een aanvraag ingediend bij Iran om Vandecasteele naar ons land te kunnen overbrengen.