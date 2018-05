Abortusreferendum: alles wat je moet weten in 60 seconden SDA

25 mei 2018

09u17 1

Vandaag beslist Ierland wat er met de abortuswetgeving moet gebeuren. Tot nu is abortus daar volstrekt illegaal, maar een overlijden in 2012 beroerde de afgelopen jaren hevig de gemoederen. Wij leggen in 60 seconden alles uit wat je moet weten.