Abortusrechten in de VS: embryo's als belastingvoordeel in Georgia en referendum in Kansas

Inwoners van de staat Georgia, in het zuidoosten van het land, kunnen voortaan ook embryo’s aftrekken van hun belastingen. Dat schrijft NBC News dinsdag. Op hetzelfde moment kunnen de inwoners van het centraal gelegen Kansas zich sinds dinsdagochtend lokale tijd uitspreken over het recht op abortus. Het gaat om het eerste dergelijke referendum sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni een einde maakte aan het grondwettelijke recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking in de VS.

Georgia

De belastingdienst van Georgia heeft het nieuwe voordeel maandag aangekondigd. “Naar aanleiding van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization op 24 juni 2022 en de uitspraak van het 11de Circuit Court of Appeals in Sistersong v. Kemp op 20 juli 2022, zal het ministerie elk ongeboren kind met een detecteerbare hartslag ... erkennen als in aanmerking komend voor een vrijstelling op de individuele inkomstenbelasting,” zei het departement in een verklaring.

Het 11de Circuit Court of Appeals oordeelde afgelopen maand dat het rationeel is om abortus te verbieden nadat een hartslag is waargenomen. De uitspraak Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization definieert “natuurlijke personen” als “ieder mens, inclusief ongeboren kinderen”.

Alle belastingbetalers die na 20 juli een “ongeboren kind (of kinderen) met een hartslag” hebben, maken aanspraak op een belastingvoordeel van 3.000 dollar per ongeboren kind.

Een hartslag kan al vanaf zes weken worden waargenomen, vaak zelfs voordat de persoon op de hoogte is van de zwangerschap.

Volledig scherm Een vrouw voert in het stadje Cartersville actie voor nog strengere abortuswetten dan die dat nu gelden in Georgia en een protest tegen de afschaffing van Roe v. Wade in de hoofdstad van de staat, Atlanta. © AP

Kansas

In Kansas, een relatief dunbevolkte landbouwstaat in het centrum van de VS, is abortus op dit moment toegelaten tot 22 weken in de zwangerschap. Die liberale regelgeving maakt van de staat een toevluchtsoord voor vrouwen uit de nabijgelegen staten Missouri, Oklahoma of Texas, waar abortus verboden is, op enkele uitzonderingen na.

De bevolking mag zich nu in een referendum uitspreken over het recht op abortus in de grondwet van de staat. Als dat wordt opgeheven, is het meer dan waarschijnlijk dat vrijwillige zwangerschapsonderbreking in Kansas verboden wordt. Het regionale parlement, waar de conservatieve Republikeinen de meerderheid hebben, kan dan immers een wet in die zin aannemen.

De eerste resultaten worden volgens de nieuwszender KSN dinsdagavond plaatselijke tijd verwacht. Als de uitslag nipt is, kan het officiële resultaat echter nog dagen op zich laten wachten.

Volledig scherm In het straatbeeld van Kansas zijn beide kampen vertegenwoordigd. © REUTERS

