Aantal slachtoffers vliegtuigcrash Air India loopt op: 18 doden, 130 gewonden HR

08 augustus 2020

09u45

Bron: Belga 0 De dodentol van de vliegtuigramp in het zuiden van India is gestegen naar 18. Zo'n 130 mensen worden verzorgd in verschillende ziekenhuizen. Dat heeft een overheidsambtenaar zaterdag gezegd. In totaal waren meer dan 190 mensen aan boord.

In de Indiase staat Kerala was vrijdagavond plaatselijke tijd een toestel van Air India Express bij de landing op de luchthaven van Calicut van de landingsbaan afgeweken. Aan boord van het verongelukte toestel dat in Dubai was opgestegen, bevonden zich meer dan 190 personen, de bemanning inbegrepen. Op het moment van het incident was het hevig aan het regenen. Het vliegtuig schoof van de landingsbaan en dook tien meter naar beneden van een helling, waarna het in stukken brak.