Aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt stijgt sterk

Begin dit jaar waren er volgens het WFP nog 42 miljoen mensen die hongersnood riskeerden. De stijging komt er na een evaluatie van de voedselzekerheid, waaruit blijkt dat in Afghanistan 3 miljoen mensen extra honger lijden. Het Wereldvoedselprogramma biedt hulp aan bijna 23 miljoen mensen in Afghanistan.

"Tientallen miljoenen mensen staan op de rand van de afgrond. Het aantal mensen in acute hongersnood is gestegen door conflicten, de klimaatverandering en Covid-19" aldus WFP-directeur David Beasley. "De brandstofprijzen stijgen, de prijzen van voedingsproducten stijgen pijlsnel, meststoffen zijn duurder. Al deze factoren wakkeren een nieuwe crisis aan zoals die in Afghanistan vandaag of de noodsituaties die al langer aan de gang zijn zoals in Jemen en Syrië", aldus de directeur nog.