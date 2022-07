Aantal actieve Twitter-gebruikers stijgt sterk, maar bedrijf boekt verlies van 270 miljoen dollar

Eerste overwin­ning voor Twitter: rechtszaak tegen Elon Musk gaat nog dit jaar in oktober door

In een eerste zitting van de rechtszaak tussen Elon Musk en Twitter heeft de Delaware Court of Chancery besloten om een versneld proces te houden. Tijdens vijf dagen in oktober dit jaar zullen advocaten van beide partijen de degens kruisen. Dat is meteen een winst voor Twitter, dat de zaak snel wil afgehandeld zien. Musk wilde pas in februari volgend jaar beginnen aan de rechtszaak.

19 juli